1. Der Dümmer brennt vom 18. bis 20. August 2023

Am dritten Wochenende im August wird an der Deichpromenade in Hüde der „Dümmerbrand“ gefeiert. Höhepunkt ist das Feuerwerk am Samstag, 19. August 2023, das den Himmel über Niedersachsens zweitgrößtem See erleuchtet und sich auf der Wasseroberfläche spiegelt. Zusammen mit den beleuchteten Booten auf dem See ein spektakulärer Anblick. Los geht das bunte Treiben in dem Naherholungsgebiet schon am Freitag, 18. August, mit einer Reggae- und DJ-Session ab 18.30 Uhr mit einer Warm-up-Party im Zelt. Am Samstag, 19. August, geht es dann ab 15 Uhr entspannt weiter mit einem Kunsthandwerker- und Designmarkt und einem Kinderfest unter dem Motto Zirkus. Ab 17 Uhr sorgen verschiedene Bands und DJs für Partyspaß und gegen 22.15 Uhr heißt es dann „Der Dümmer brennt“. Wer dann noch nicht genug hat, ist am Sonntag, 20. August, ab 11 Uhr beim Frühschoppen auf dem Dorfplatz willkommen und der Kunsthandwerkermarkt öffnet auch noch einmal. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos auf duemmerbrand.de.

Höhenfeuerwerk über dem Dümmer beim Festival „Der Dümmer brennt" bei Hüde. Foto: Jürgen Kellers

Mehr Informationen: Mit dem Shuttlebus aus dem Osnabrücker Land zum Dümmerbrand 2023 größer als Größer als Zeichen Am Samstag, 19. August, fährt ein Sonderbus der Linie X200 von Osnabrück Hauptbahnhof (Bussteig 2, 18.30 Uhr) nach Hüde (Ankunft 19.40 Uhr). Die weiteren Halte sind unter anderem am Osnabrücker Neumarkt (Kollegienwall) sowie in Belm, Ostercappeln, Herringhausen und Bohmte. Zurück geht es auf demselben Weg von Hüde (23.45 Uhr) nach Osnabrück Hbf (0.53 Uhr). Der Fahrplan findet sich auf duemmerbrand.de/bus, weitere Infos gibt es bei der VOS unter Telefon 0541 9151184.

2. Kulturnacht XXL Osnabrück vom 25. bis 27. August 2023

Im Jubiläumsjahr „375 Jahre Westfälischer Friede“ wächst auch die Osnabrücker Kulturnacht noch über das übliche Maß hinaus. Statt wie sonst an einem Abend laden Osnabrücker Kultureinrichtungen wie Museen, Theater, Kirchen, aber auch private Ateliers und Galerien nun vom 25. bis 27. August 2023 zu Besichtigungen, Aufführungen und Begegnungen ein.

Auf dem Markt. Kulturnacht am Samstag in Osnabrück. Foto: Michael Gründel

Am Freitag, 25. August, werden von 18 bis 24 Uhr vor allem in den äußeren Stadtteilen zahlreiche Programmpunkte angeboten. Veranstaltungsorte wie das Piesberger Gesellschaftshaus, das Museum am Schölerberg, die Liebigfabrik und das Niedersächsische Landesarchiv präsentieren kulturelle Highlights wie Theateraufführungen, Ausstellungen und Konzerte. In der Innenstadt bietet das Laut!-Kollektiv ein vielseitiges Musikprogramm auf dem Markt vor dem Rathaus.

Am Samstag, 26. August, öffnen dann von 18 bis 24 Uhr in der Altstadt und den umliegenden Arealen Kultureinrichtungen, Galerien und Geschäfte ihre Türen und präsentieren die Vielfalt der Osnabrücker Kulturszene. Höhepunkt des Abends ist das 360-Grad-Konzert auf dem Markt. In einer Mischung aus Schauspiel und Musik verbinden Profis und Laien Elemente der Osnabrücker Stadtgeschichte mit dem Thema „Krieg und Frieden“. Beginn ist um 21.30 Uhr.

Am Sonntag, 27. August, steigt von 13 bis 21 Uhr ein großes Bürgerfest auf dem Wall zwischen Kunsthalle Osnabrück und Osnabrück-Halle. Kunst- und Kulturschaffende sowie Vereine und Initiativen beteiligen sich mit einem vielfältigen Tanz-, Musik- und Theaterprogramm, Informationsständen und Mitmachaktionen. Auf dem Markt treten von 13 bis 18 Uhr Osnabrücker Schulorchester auf.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen der Osnabrücker Kulturnacht ist frei. Das Programmheft gibt es als Download auf www.kultur-os.de/kulturnachtxxl und in der Touristinformation Osnabrück.

Historischer Markt Bad Essen vom 25. bis 27. August 2023

Zurück in Urgroßmutters Zeiten geht es beim Historischen Markt in Bad Essen. Vom 25. bis 27. August 2023 laden auf dem Kirchplatz mit seinen schmucken Fachwerkhäusern zum 49. Mal Marktbuden zum Flanieren ein. Die Besucher können dort alte Handwerkskünste in Aktion sehen und selbstgemachte Marmelade, Likör, frisch gebackenes Brot, historische Kleidung und Tischwäsche erwerben. Mit Kleidung wie zu Uromas und Uropas Zeiten – ob feiner Sonntagsstaat oder ländliche Arbeitskleidung – tragen dabei viele Besucher selbst zum Marktflair bei. Dazu kommt ein Bühnenprogramm mit Tanz und Musik. Eine Postkutsche lädt zum Mitfahren ein und die Museums-Eisenbahn Minden fährt am Marktsamstag und -sonntag im Zwei-Stunden-Takt von Preußisch-Oldendorf über Bad Essen nach Bohmte und zurück. Fahrplan auf www.kleinbahnmuseum.de .

Herausgeputzt: Tanzendes Paar beim Tanztee auf dem Historischen Markt Bad Essen Foto: Gemeinde Bad Essen

Mehr Informationen: Programm und Öffnungszeiten beim 49. Historischen Markt Bad Essen größer als Größer als Zeichen Die Marktstände öffnen am Freitag, 25. August, von 12 bis 20 Uhr, am Samstag, 26. August, von 11 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 27. August, von 12 bis 18 Uhr. Der Flohmarkt für Kinder und Jugendliche beginnt am Samstag um 10 Uhr auf der Platanenallee. Am Sonntag findet auf der Kirchplatz-Bühne um 10.30 Uhr der plattdeutsche ökumenische Gottesdienst statt. Am Freitagabend spielt die Partyband 7Beats und am Samstagabend Saftwerk auf dem Kirchplatz. Auf der Bühne an der oberen Lindenstraße gibt es am Freitagabend handgemachten Rock’n’Roll mit Boom Drives Crazy und am Samstagabend spielen dort The Beatgarden. Das Café zum Guten Hirten im evangelischen Gemeindehaus der St. Nikolai-Gemeinde öffnet an allen drei Markttagen von 13 bis 18 Uhr. Die Geschäfte in Bad Essen sind am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Besuch auf dem Markt ist kostenlos. Weitere Infos gibt es online auf www.historischer-markt-bad-essen.de.

4. Drachenfest Melle am 26. und 27. August 2023

Auf dem Flugplatz in Melle-Gerden versammeln sich alle zwei Jahre viele Tausend Zuschauer und Drachenpiloten aus ganz Europa. 2023 feiert das Internationales Drachenfest am Samstag und Sonntag, 26. und 27. August, seinen 30. Geburtstag. Fantasievoll gestaltete Figuren, wie die bis zu 60 Meter großen Kraken des gastgebenden Drachenclubs „Bleib bloß oben“ bevölkern dann die Luft. Lenkdrachen-Teams zeigen akrobatische Flugmanöver mit ihren Zwei- und Vierleinern.

Abendhimmel beim Drachenfest in Melle. Foto: André Havergo

Einen besonders spektakulären Anblick verspricht wieder die Nachtflugshow am Samstagabend, wenn von Scheinwerfern angestrahlte, selbst leuchtende oder funkensprühende Drachen aufsteigen, und das anschließende Ballonglühen mit Feuerwerk. Am Sonntagnachmittag werden beim Familienflugtag 1500 Drachen an Kinder, die mitmachen möchten, verteilt.

Das Programm beim Drachenfest beginnt am Samstag, 26. August, um 11 Uhr, die Nachtflugshow um 21.15 Uhr. Am Sonntag, 27. August, geht es von 10 bis 18.30 Uhr weiter. Mehr Infos zum Programm auf www.drachenfest.de.

5. Bergfest am Piesberg am 3. September in Osnabrück

Das Kultur- und Familienfest mit Theater, Musik und Mitmachaktionen findet am Sonntag, 3. September 2023, von 10 bis 19 Uhr erstmals wieder auf dem gesamten Piesberg statt – auch oben auf der Felsrippe. Auf dem Weg hinauf warten verschiedene Künstler mit ihren Vorführungen auf Besucher.

Bis hoch zur Felsrippe über dem Piesberg wird beim Bergfest Programm geboten. Foto: Piesberger Gesellschaftshaus

Auf dem Gelände des Museums Industriekultur dreht sich alles um den Welthandel, unter anderem mit dem Zukunftsforscher Sascha Dannenberg und dem Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz – passend zur aktuellen Sonderausstellung. Das Piesberger Gesellschaftshaus bietet im Kastaniengarten ein vielfältiges Kulturprogramm unter anderem mit den Kindermusikern Zaches & Zinnober und der Weltmusikkapelle Kozma Orkestar.

Die Osnabrücker Dampflokfreunde bieten historische Pendelzug aus der Innenstadt und vom Osnabrücker Hafen an: Von 10.05 Uhr bis 16.05 geht es alle zwei Stunden vom Piesberg zum Hauptbahnhof und um 10.35 bis 16.35 vom Hauptbahnhof über Altstadt (10.38) zum Piesberg. Stündlich fährt der Zug vom Piesberg (10.35 etc.) zum „Haltepunkt OS“ am Hafen (10.55 etc.) und zurück vom Hafen (11 Uhr etc.) zum Piesberg (11.30 Uhr). Weitere Infos auf www.osnabruecker-dampflokfreunde.de.