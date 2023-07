Logo NEO Lukas Wünsch ist 30 Jahre alt und absolviert aktuell sein Vikariat in der Matthäusgemeinde im Osnabrücker Stadtteil Sonnenhügel. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Vikariat in Osnabrück „Ein Beruf, der Menschen gut tut“: Lukas Wünsch will Pastor werden Von Sandra Dorn | 16.07.2023, 19:20 Uhr

Der Kirche laufen die Mitglieder weg. Auch die Zahlen der angehenden Pastorinnen und Pastoren sind niedrig. Gegen den Trend hat sich Lukas Wünsch in Osnabrück entschlossen, evangelischer Pastor zu werden. Was treibt ihn an und wie geht er mit Zweifeln am Glauben um?