Lünetta Brillenmode glaubt an den Standort Johannisstraße - und will bleiben. Foto: David Ebener up-down up-down Nach Weggang von Foto Erhardt „Wir bleiben“ - Warum Lünetta Brillenmode an die Osnabrücker Johannisstraße glaubt Von Corinna Berghahn | 19.01.2023, 12:12 Uhr

Die angekündigte Schließung der Filiale von Foto Erhardt in der Osnabrücker Johannisstraße hat für Aufsehen gesorgt. Doch Erhardts unmittelbarer Nachbar „Lünetta Brillenmode“ glaubt an den Standort - und will bleiben.