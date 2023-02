Eine Radfahrerin wurde am Donnerstagnachmittag in Osnabrück unter einem Lkw eingeklemmt. Symbolfoto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down Donnerstag auf der Römereschstraße Radfahrerin in Osnabrück von Lkw überfahren – Frau nicht mehr in Lebensgefahr , Raphael Steffen , Jörg Sanders und | 09.02.2023, 15:13 Uhr | Update vor 44 Min. Von Anke Schneider Markus Pöhlking | 09.02.2023, 15:13 Uhr | Update vor 44 Min.

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Osnabrück-Hafen ereignet. Eine Radfahrerin wurde unter einem Lkw eingeklemmt. Die Polizei stufte ihre Verletzungen zunächst als „lebensgefährlich“ ein, konnte aber am Freitagmorgen Entwarnung geben.