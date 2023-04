An dieser Stelle starb Daniel. Ein sogenanntes Ghost Bike erinnert an den Radfahrer, der unter einem Lkw gestorben war. Das Schild gibt das falsche Alter an: Daniel wäre erst drei Tage nach dem Unfall 28 Jahre alt geworden. Foto: Michael Gründel up-down up-down 27-jähriger Fahrradfahrer gestorben Widersprüchliche Aussagen: Lkw-Fahrer nach tödlichem Radunfall in Osnabrück vor Gericht Von Jörg Sanders | 25.04.2023, 16:55 Uhr

Am 29. November 2021 starb der 27-jährige Radfahrer Daniel am Heger-Tor-Wall in Osnabrück unter einem Lkw. Am Dienstag ist am Amtsgericht der Prozess gegen einen heute 44-Jährigen gestartet, der ihn überfahren haben soll. Es war ein denkwürdiger Prozesstag.