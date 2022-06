In Osnabrück sollen in Sommer möglichst viele Kindern das Schwimmen erlernen. (Symbolbild) FOTO: dpa/Fabian Sommer Anmeldung läuft am Montag „Osnabrück lernt schwimmen“ - Kompakt-Schwimmkurse in den Sommerferien Von Henrike Laing | 17.06.2022, 16:07 Uhr

Zum zweiten Mal geht die Initiative „Osnabrück lernt Schwimmen!“ an den Start: In Kooperation mit den Stadtwerken Osnabrück (SWO) bieten der Stadtsportbund Osnabrück, die Osnabrücker Schwimmvereine und die hiesigen DLRG-Ortsgruppen in den Sommerferien kompakte Seepferdchen-Schwimmkurse an.