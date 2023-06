Am Mittwoch ist ein lebloser Mann in der Hase am Raiffeisenplatz in Osnabrück gefunden worden, einem bekannten Treffpunkt der Osnabrücker Alkolhol- und Drogenszene. Foto: Benjamin Beutler up-down up-down Toter in der Hase Trauer in der Osnabrücker Drogenszene nach Leichenfund Von Sandra Dorn | 09.06.2023, 09:54 Uhr

Der Mann, der am Mittwoch tot in der Hase am Raiffeisenplatz gefunden wurde, war in der Osnabrücker Drogenszene bekannt. Jedes Jahr sterben in Osnabrück zehn bis 20 Menschen am Drogenkonsum oder an den Folgen davon. Wie gehen Suchtberater und Drogenabhängige damit um?