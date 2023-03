Mitte März ist Schluss mit dem sozialen Laden an der Mindener Straße in Osnabrück. Foto: Corinna Berghahn up-down up-down Rabattaktion bis Mitte März Sozialer Laden an der Mindener Straße in Osnabrück muss umziehen Von Corinna Berghahn | 05.03.2023, 13:03 Uhr

Seit 2011 gibt es im Osnabrücker Stadtteil Lüstringen „Den Laden“ – ein Geschäft, in dem es Kleidung und andere Dinge aus zweiter Hand günstig zu erwerben gibt. Doch seinen Standort an der Mindener Straße muss er verlassen. Ein neuer ist allerdings schon gefunden – und ab Sommer wird er an gleich zwei Orten zu finden sein.