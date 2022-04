Jetzt legte Maren M. in der Rolle als Zeugin nach. Sie sprach so schnell und ausufernd, dass der Vorsitzende Richter sie mehrmals bitten musste, langsamer zu sprechen. Die 32-Jährige erzählte zunächst von ihrer Beziehung zu den beiden Männern: „Wenn Marcus auf Geschäftsreise war, war ich mit Andris zusammen.“

Tatsächlich habe Andris M. Wadim S. (32) mit dem Mord beauftragt, ihn am 24. Juli 2008 mit dem Auto aus Georgsmarienhütte abgeholt und nach Eversburg in die Nähe der Wohnung von Marcus gebracht – doch dann sei alles anders gekommen.

So habe Andris M. es ihr eine Woche nach der Tat berichtet: „Es gab Streit im Auto. Um das Geld. Andris wollte, dass Wadim Marcus auf Pump erschießt. Aber das wollte er nicht. ‚Mach deinen Scheiß alleine‘, hat Wadim gesagt, ist ausgestiegen und gegangen.“

Andris M. habe Marcus Kujat auf seinem Balkon gesehen, sei dann erst nach Atter gefahren, um sich mit seiner Geliebten zu treffen. „Das war so gegen 14.30 Uhr.“ Eine Stunde später hätten sie sich wieder getrennt. Um kurz nach 16 Uhr habe Andris M. sie angerufen und ihr gesagt: „Du bist jetzt Strohwitwe.“ In der Zwischenzeit sei er in den Keller der Wohnung von Kujat gegangen und habe sich dort umgezogen. Mit einer Waffe, die ihm ein Arbeitskollege beschafft haben soll, sei er in den ersten Stock gegangen und habe Kujat dort im Schlafzimmer angetroffen. Nach einem Wortwechsel habe er ihn erschossen.

„Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es verhindert“, sagte Maren M. In den Monaten davor habe sie bereits einen Mordplan von Andris M. gegen ihren Lebensgefährten vereitelt. Sie habe sich weder von Kujat trennen noch ihn töten wollen.