Laura Resing (Mitte) hat sich mit Osnabrücker Müttern vernetzt (links Lisa Albers, rechts Noa Jamin), die nicht schweigend hinnehmen wollen, dass die Stadt die Betreuungszeiten an den städtischen Kitas kürzt, um besser mit dem Personalmangel klarzukommen. Foto: Swaantje Hehmann

Stadt kürzt Kita-Öffnungszeiten „Eigentlich wollte ich Stunden aufstocken": Die Folgen der Kita-Krise für vier Osnabrücker Mütter Von Sandra Dorn | 23.02.2023, 12:23 Uhr | Update vor 18 Min.

Zwei Frauen fürchten, dass sie durch die Kürzung der Betreuungszeiten in Osnabrücker Kitas in der Teilzeitfalle landen. Eine Alleinerziehende hatte erst gar keinen Kitaplatz in Osnabrück bekommen. Und eine Erziehungswissenschaftlerin fürchtet eine Dauerlösung zulasten von Kindern und Frauen. Vier Stimmen zur Kita-Krise.