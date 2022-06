"Jugend musiziert" wird seit 1963/64 jährlich als Regional-, Landes- und Bundeswettbewerb veranstaltet. Die Kategorien für Solisten und kleine Ensembles wechseln von Jahr zu Jahr. So stehen Schlagzeug und Percussion alle drei Jahre auf dem Programm.

Nach Angaben des Deutschen Musikrates nehmen an den Regionalwettbewerben stets mehr als 18000 Jugendliche teil, an den Landeswettbewerben rund 6000 und am Bundeswettbewerb etwa 1900 junge Musiker.

Beim Landeswettbewerb Niedersachsen spielten jetzt insgesamt 20 Percussion-Ensembles, sieben hiervon in der Altersgruppe der Wersener Philip Middelberg und Jan-Teelko Läsche.

Der Landeswettbewerb Nordrhein-Westfalen geht vom 17. bis 22. März in Köln über die Bühne; der Bundeswettbewerb schließlich vom 31. Mai bis 7. Juni in Freiburg.