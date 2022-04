Schrecken der Investoren oder kluge Baupolitik? Osnabrück will eine „sozialgerechte Bodennutzung“ etablieren. Das Foto entstand im Baugebiet Große Eversheide. FOTO: Jörn Martens Große Mehrheit für Kompromiss Für mehr soziale Gerechtigkeit: Osnabrück will beim Bauland künftig zugreifen Von Wilfried Hinrichs | 26.04.2022, 19:00 Uhr | Update vor 27 Min. | 1 Leserkommentar

Die Stadt Osnabrück nimmt mehr Einfluss auf den Wohnungsbau: Wer Bauland entwickeln will, muss künftig einen Teil davon an die Stadt verkaufen. Auf diese Kompromissformel einigte sich der Rat am Dienstagabend auf Vorschlag von Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU). Wann die Vorschrift umgesetzt wird, ist noch offen.