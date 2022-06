Eine zweite Weiche ist ebenfalls gestellt: Mit Geldern aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) soll die Iburger Straße ausgebaut werden. Wenn das Land mitspielt, könnte Ende 2001 mit den Arbeiten begonnen werden. Eine Haltestelle am Rosenplatz würde dieses Vorhaben noch aufwerten. Stadtbaurat Jörg Ellinghaus und Stadtwerke-Vorstand Dr. Stephan Rolfes machten gestern auch gleich deutlich, wohin der Zug rollt: Die Eisenbahnbrücke an der Iburger Straße – ohnehin ein lästiges Nadelöhr – müsse verbreitert werden. Dann könnten Bahn- und Buskunden direkt an der Brücke problemlos umsteigen.

Auch die Geschäftswelt der Neustadt betrachtet eine Haltstelle Rosenplatz als Chance. Michael Oppermann, Sprecher der Interessengemeinschaft Südliche Innenstadt, vermerkte gewitzt: "Es ist doch attraktiver, von hier aus in die Stadt zu gehen als vom Hauptbahnhof über die Möserstraße." Sinnvollerweise sollte die Station schon 2003 zum Start des Haller Willem fertig sein. Stadtwerke-Chef Rolfes dämpfte solche Erwartungen mit dem Hinweis, es müsse nicht alles auf einmal kommen. Die Teilnehmer des Ortstermins waren sich schnell einig, dass der Haltepunkt am besten zwischen östlich der Iburger Straße eingerichtet werden sollte, um auch gleich eine Treppe zur Meller Straße zu bauen. Für den Verkehrsclub Deutschland (VCD) und den Fahrgastverband ProBahn erklärte Tobias Demircioglu, die Station sei auch für Bahnkunden aus Natrup-Hagen, Lengerich und Münster interessant. An der Finanzierung sollte sich neben der öffentlichen Hand die Kaufmannschaft beteiligen, so wie es vor 104 Jahren beim Hasetorbahnhof der Fall war.