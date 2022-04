Aus dem Kupferschmelzofen der KM Europa Metal AG entweicht das Abgas mit rund 1300 Grad C. Über einen Wärmetauscher soll ein Teil dieser Hitze demnächst eingefangen und zum Landeskrankenhaus transportiert werden. Die Idee schreibt KME-Vorstandsmitglied Dr. Albert Scherger dem Osnabrücker „Solarprofessor“ Dr. Klaus Kuhnke zu, der ihn bei einer Zusammenkunft in der Deutschen Bundesstiftung Umwelt davon überzeugt habe. Inzwischen ist aus der Idee ein konkretes Projekt geworden. Ein Teil der Rohre liegt bereits im Boden, der Wärmetauscher wird in den kommenden Wochen geliefert. In einer Feierstunde unterschrieben KME-Vorstandsmitglied Dr. Albert Scherger und LKH-Verwaltungschef Günther Laaken den Vertrag über die Wärmelieferung.

Danach liefert KME die Wärme kostenlos an das LKH, und zwar 48 Wochen im Jahr, von Montag 6 Uhr bis Freitag 22 Uhr. Mit einer Einschränkung: Wenn die Gießerei nicht arbeitet, findet der Transfer nicht statt. Der Umstand, dass KME keine unbefristete Zusage machen konnte, war den Justitiaren auf der anderen Seite zwar ein Dorn im Auge. Doch nach längeren Verhandlungen ließ sich das Sozialministerium als vorgesetzte Behörde des Landeskrankenhauses auf die Innovation ein.Obwohl KME keine Rechnung schickt, kommt die Nachwärme nicht umsonst im LKH an: Rund 1,2 Millionen DM müssen in die Leitungen und die übrige Technik gesteckt werden. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt beteiligt sich mit sich mit 440000 DM. Ab Herbst 2000 soll das Landeskrankenhaus mit der Abwärme aus der Gießerei beheizt werden. Die Techniker des Hochbauamts rechnen mit einer Jahreslieferung von 2,8 Millionen Kilowattstunden. Das entspricht einem Verbrauch von 100 Einfamilienhäusern. Damit lässt sich der Heizwärmebedarf des LKH allerdings nur zu einem Viertel decken. Die alte Heizzentrale bleibt also weiterhin in Betrieb. Aber durch die Ersparnis werden in Osnabrück immerhin 570 Tonnen Kohlendioxid weniger emittiert.