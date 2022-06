Als ein Ergebnis der neuen Pflegeversicherung war das Alten- und Pflegeheim "Haus am Bürgerpark" beginnend mit dem Jahr 1996 in die roten Zahlen geraten. Die Verluste beliefen sich zeitweise (so im Jahr 1999) auf bis zu 475000 DM. Ursache waren unter anderem eine schlechte Auslastung, aber auch betriebswirtschaftliche Verlustbringer wie eine unrentable Küche und Speisenverteilung auf den Stationen. Derzeit ist das Haus am Bürgerpark mit seinen 169 Plätzen wieder zu 98 Prozent belegt. Beschäftigt sind 135 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und acht Auszubildende, davon 82 Pflegekräfte sowie 37 Kräfte in der Küche und der Hauswirtschaft.

Bestandteil des finanziellen Konsolidierungskonzeptes der Klinikum-GmbH ist es einerseits die Kosten zu senken und die Erlöse zu verbessern. Dazu wird einerseits die Küche umstrukturiert und saniert: "Bessere Speisenangebote kommen den gestiegenen Ansprüchen der Bewohner entgegen", so Werner Ukas, "durch einen zentralen Einkauf über unseren Catering-Partner wird es zugleich günstiger." Allerdings wird die umgebaute und sanierte Kücheneinrichtung einschließlich Portionierung zunächst einmal Investitionen bis zu 1,3 Millionen Mark kosten. Diese Kosten sollen über die Pflegeversicherung refinanziert werden, "nicht über den Pflegesatz selbst", wie Ukas versicherte. Außerdem wird angestrebt, durch eine höhere Versorgungsstruktur, also Aufnahme von Patienten in höheren Pflegestufen, die Einnahmen zu erhöhen.

Bestandteil des Übernahmevertrages mit der Stadt Osnabrück ist dabei die Abgeltung der in der Vergangenheit aufgelaufenen sowie in den nächsten zwei Jahren entstehenden Verluste aus städtischen Mitteln. Das Klinikum seinerseits hat bereits im Oktober 1999 die Immobilie des Altenheims von der OWG für rund elf Millionen Mark gekauft. Aktuell erhöht sich das Stammkapital der GmbH lediglich um 61000 Euro.

Klinikum-Geschäftsführer Werner Ukas zeigte sich gestern optimistisch, die Übernahme des Hauses am Bürgerpark werde "Kompetenzen bündeln und die Versorgung besonders der alten Menschen optimieren." Dies gelte besonders für die wechselseitige Information im pflegerischen und ärztlichen Bereich durch die Geriatrie am Natruper Holz. Erklärtes Ziel sei es, das Haus möglichst bald aus der Verlustzone zu führen. Sozialamtsleiter Udo Kunze, in dessen Zuständigkeit das einzige städtische Altenheim bislang gehörte, kommentierte den Übergang mit den Worten, das Haus sei unter dem Dach der Klinikum GmbH wohl "richtig angesiedelt". Kunze weiter: "Ein Haus dieser Größeordnung braucht ein professionelles Management." Zugleich gab er aber auch zu bedenken, dass jede Anhebung der Pflegesätze gleichzeitig und automatisch den städtischen Ausgabeposten im Sozialetat belasten werde.