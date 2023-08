Restaurant „Kleinkost“ an der Lotter Straße in Osnabrück geschlossen

„Drei sind zuviel“, sagt Skevos Kasiou. Vor wenigen Jahren hatte er das 2014 eröffnete Restaurant an der Lotter Straße übernommen. Nebenbei betreibt er in der Osnabrücker Dodesheide eine Eisdiele und seit Sommer dieses Jahres auch die „Alte Post“ in Bramsche. Letzteres ist auch ein Grund, warum er sich jetzt schweren Herzens vom „Kleinkost“ getrennt hat: „Der Personalmangel ist seit Corona eklatant gestiegen und verursacht viel Stress. Ich konzentriere mich daher jetzt auf die ,Alte Post‘. Der Eissalon ,Blu‘ bleibt ebenfalls geöffnet.“

Von den Kunden hat er sich per Facebook-Post mit den Worten „Wir sagen Danke und bis bald!“ verabschiedet – denn Kasiou ist optimistisch, dass sein Rückzug nicht das Ende des kleinen Restaurants bedeutet: „Wir sind mit einem neuen Betreiber im Gespräch. Ich denke, dass es im Laufe des frühen Herbstes wieder öffnen wird.“

Eröffnet wurde das „Kleinkost“ im Frühjahr 2014, damals lag das Hauptaugenmerk auf mediterranen Speisen und Quiches. Zuvor war hier ein Ableger des „Bagels-Café“. Dieses gab es über zwölf Jahre: Zunächst war es an der Herrenteichstraße zu finden, dann in der Redlinger Straße und an der Lotter Straße. 2013 schloss es komplett.