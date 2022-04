Hervorgegangen ist die Gemeinde „Heilige Familie“ aus der Josephskirche. Weil die nach dem Bau der Wohnsiedlungen am Schölerberg zum Bersten voll geworden war, musste ein neuer Kirchenraum geschaffen werden. Ende August 1961 war es so weit: Die Kirche „Heilige Familie“ konnte geweiht werden.

Auf dem Luftbild ist zu sehen, dass die katholische Kirche in einem Wohngebiet mit vielen Bäumen und Gärten liegt. Über den gepflasterten Vorplatz treten die Besucher durch eine Vorhalle in die Kirche ein. Der Vorbau ist durch eine Trennwand von der eigentlichen Kirche abgegrenzt und setzt sich nach außen hin sichtbar von dem Gebäude ab. Aus der Luft betrachtet, ist das flache Dach mit dem Rundfenster mühelos zu sehen. Das Fenster liegt genau über dem Altar der Kirche.

Der Turm ist mit der Kirche durch eine Brücke aus Glas verbunden. Im Fuß der 40 Meter hohen Konstruktion aus vier schlanken Betonpfeilern befindet sich die Sakristei. Glocken gibt es in dem Turm nicht.

Die Gemeinde Heilige Familie am Schölerberg ist Teil der katholischen Pfarreigemeinschaft Osnabrück-Süd, zu der außerdem die Josephskirche und die Kirche St. Ansgar in Nahne gehören.

In ihrem Inneren wird sich die Kirche „Heilige Familie“ demnächst verändern. Denn es soll in ihr das erste Kolumbarium im Bistum Osnabrück entstehen. Der Bestattungsraum für Urnen wird in die Kirche integriert.

Auch dieses Motiv aus unserer Serie „Osnabrück aus der Luft betrachtet“ ist in den Geschäftsstellen der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ an der Großen Straße und am Breiten Gang erhältlich. Eine Aufnahme in der Größe 20x30 cm kostet 14 Euro, ein Abzug im Format 40x60 cm 26,50 Euro.