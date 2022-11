Osnabrück: #Symbolfoto_Stadtwerke Osnabrück. 31.03.2022 Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Wieder Fixverträge für Neukunden Stadtwerke Osnabrück planen zum 1. Januar keine Preiserhöhungen bei Strom und Gas Von Alexander Kruggel | 19.11.2022, 11:11 Uhr

Wegen der Energiekrise ziehen viele Versorger den Preis für Strom und Gas in der Grundversorgung zum 1. Januar an. Anders die Stadtwerke Osnabrück (SWO). Wo die Preise je Kilowattstunde gerade stehen und was SWO-Kunden im Vergleich zu anderen Versorgern zahlen.