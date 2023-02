Edeka hat Kaffeefilter von Melitta aufgrund von Preiserhöhungen aus dem Sortiment genommen. Foto: imago images/Political-Moments up-down up-down Hersteller fordern höhere Preise Keine Melitta-Kaffeefilter mehr in Osnabrücker Edeka-Filialen Von Xenia Schwenk | 05.02.2023, 16:15 Uhr | Update vor 1 Std.

In Edeka-Märkten in der Region Osnabrück findet man keine Kaffeefilter von Melitta mehr in den Regalen. Grund ist wie zuvor bei Coca Cola und Mars die Forderung der Hersteller nach höheren Preisen.