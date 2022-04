Der April 2022 startet in Osnabrück mit Schnee. FOTO: Jean-Charles Fays DWD hatte es angekündigt Kein Scherz: An diesem 1. April schneit es tatsächlich in der Region Osnabrück und | 31.03.2022, 15:28 Uhr | Update vor 28 Min. | Von Corinna Berghahn Henrike Laing | 31.03.2022, 15:28 Uhr | Update vor 28 Min. | 2 Leserkommentare

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schon am gestrigen Donnerstag prognostiziert hat, ist in der Nacht zu Freitag auch in Osnabrück und der Region Schnee gefallen.