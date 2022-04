Oberbürgermeisterin Katharina Pötter berichtete beim IHK-Mittagstisch über ihr erstes Halbjahr im Amt. FOTO: Michael Gründel Mittagsgespräch bei der IHK Wie die Osnabrücker OB Pötter das erste halbe Jahr ihrer Amtszeit erlebte Von Wilfried Hinrichs | 21.04.2022, 20:00 Uhr

Osnabrück soll die Stadt der 30 Kräne werden. Das wünscht sich zumindest IHK-Präsident Uwe Göbel, der am Donnerstag Oberbürgermeisterin Katharina Pötter beim IHK-Mittagsgespräch zu Gast hatte. Pötter stellte in Aussicht, dass im kommenden Jahr weitere Kräne am Neumarkt stehen – wenn auch nicht gleich 30.