Inhaltlich wurde in den letzten Jahren das Studienangebot ständig erweitert. So kamen neben den klassischen Ingenieurwissenschaften im Maschinenbau und der Elektrotechnik, der Informatik, den Agrarwissenschaften und der Ökotrophologie, der Landschaftsarchitektur und Betriebswirtschaft auch die Jurisprudenz, Kommunikationsmanagement, Gesundheits- und Sozialwissenschaften oder Musik- und Theaterpädagogik hinzu. Erneut in den letzten zwei Jahren wurden noch einmal neue Studienangebote beispielsweise für Baubetriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen in der Lebensmittelproduktion, Berufliche Bildung Elektrotechnik und Metalltechnik, Hebammenwesen, Elementarpädagogik oder Wirtschaftspsychologie geschaffen.

Voraussetzung dafür war allerdings der erklärte Wille der Bildungsplaner, den Anteil der Fachhochschul-Studierenden an einem Jahrgang auf bis zu 30 Prozent zu steigern. Die FH Osnabrück habe jedoch „tendenziell etwas mehr als andere Hochschulen“ von diesen staatlichen Entwicklungsprogrammen profitiert, so Mielenhausen. Für die Zukunft etwa bis zum Jahr 2020 sieht der noch ein Jahr amtierende FH-Präsident die Hochschule denn auch gut gerüstet. Wenn in diesem Jahr die Bugwelle des doppelten Abiturientenjahrgangs durchgelaufen sein wird und der demografisch begründete Rückgang der Bewerber einsetzt, dürfte sich der steigende Bedarf lebenslangen Lernens und der Internationalisierung der Studienprogramme auswirken: „Die FH Osnabrück wird dann andere Lehrveranstaltungen anbieten, und auf dem Campus wird ganzjährig Betrieb herrschen“, prognostizierte Mielenhausen jetzt.

Der Campus selbst ist mit dem gestiegenen Raumbedarf stetig gewachsen: Nach der Caprivikaserne und der Von-Stein-Kaserne steht demnächst die Integration der bislang von britischen Truppen genutzten Woolwich-Barracks an. Ganz aktuell hat die Fachhochschule zu diesem Wintersemester die frühere Wellington School an der Sedanstraße angemietet. Damit wächst die Hochschulfläche zunächst auf drei Jahre um zusätzliche 4500 Quadratmeter für die Ingenieur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Nach dem DGB-Haus in der Innenstadt und der Vitischanze die dritte Anmietung in kurzer Zeit.

Und im Rahmen des Konjunkturprogramms II soll das in die Jahre gekommene Gebäude Albrechtstraße 30, die alte Keimzelle der früheren „Ingenieurschule am Westerberg“, grundlegend saniert werden. Daneben entsteht dann an der Barbarastraße, künftige Magistrale des Hochschulcampus am Westerberg, ein Anbau für die zentrale Verwaltung und das Präsidium der Hochschule.