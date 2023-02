Baustelle an Baustelle: Nicht nur in der Innenstadt ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Foto: Stadt Osnabrück up-down up-down Glasfaser, Fernwärme, Radwege Osnabrück investiert in die Zukunft – und bekommt Baustellen ohne Ende Von Rainer Lahmann-Lammert | 22.02.2023, 09:19 Uhr

Wer sich darüber ärgert, dass es in Osnabrück so viele Baustellen gibt, sollte wissen: Das ist erst der Anfang! In diesem Jahr werden noch viele dazukommen, und in den Folgejahren dürfte sich die Zahl weiter steigern. Es geht um Glasfaser, Fernwärme und sichere Radwege – Zukunftsinvestitionen für die Stadt.