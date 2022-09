Foto: Corinna Berghahn Nach knapp drei Jahren Indisches Restaurant Taj Mahal schließt Filiale an der Osnabrücker Hasestraße Von Corinna Berghahn | 06.09.2022, 15:30 Uhr

Das indische Restaurant Taj Mahal hat eine seiner zwei Niederlassungen in Osnabrück geschlossen. Eröffnet 2019 in der Hasestraße, sollte dieser Ableger eigentlich das schon seit vielen Jahren bestehende Restaurant an der Dielingerstraße ablösen. Doch es kam anders.