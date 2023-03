Bargeld wird in manchen Geschäften in Osnabrück immer noch als einziges Zahlungsmittel akzeptiert. Symbolfoto: dpa/Peter Kneffel up-down up-down Keine Kartenzahlung möglich Warum man in einigen Geschäften in Osnabrück weiter nur mit Bargeld zahlen kann Von Thomas Wübker | 26.03.2023, 15:07 Uhr | Update vor 2 Std.

Bargeld ist von gestern? Nicht überall! Es gibt einige Geschäfte in Osnabrück, in denen nicht mit der Bank- oder Kreditkarte, sondern ausschließlich in bar bezahlt werden kann. Wir haben die Betreiber einer Kneipe, einer Bäckerei und einer Dönerbude gefragt, warum das so ist.