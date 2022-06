950 von ihnen laufen jährlich in der Beratungsstelle Boje (Berufliche Orientierung für junge Erwachsene) auf. Die Boje ist die erste Station im Zentrum für Jugendberufshilfe an der Dammstraße. 1994 hatte die Stadt die dortige Jugendwerkstatt von der Arbeiterwohlfahrt übernommen. Seitdem wurde das Angebot ständig ausgeweitet. Im Frühjahr dieses Jahres wurde das Netzwerk beim Deutschen Förderpreis "Jugend in Arbeit" als Landessieger prämiert.

Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: "In den vergangenen Jahren ist die Lage für benachteiligte Jugendliche noch angespannter geworden", sagt Stadtjugendpfleger Hans-Georg Weisleder. Vor diesem Hintergrund sieht er den mit der Hartz-IV-Gesetzgebung einhergehenden Spruch "Fördern und Fordern" kritisch: "Fördern ist viel aufwendiger als Fordern." Jugendliche, die trotz aller Bemühungen auf dem Arbeitsmarkt keine Chancen bekommen, brauchten intensive Unterstützung und keine Abstrafung durch Leistungskürzungen.

Zwei Millionen Euro kostet der Betrieb: Die Hälfte kommt von der AGOS (ArbeitGemeinschaft Osnabrück, der Zusammenschluss von Stadt und Arbeitsagentur zur Betreuung Langzeitarbeitsloser), je eine halbe Million steuern Stadt und Land bei.

Wer in der Boje bei Lydia Kies und ihrem Team ankommt, macht zunächst mit einem Fallmanager (einer betreut 75 junge Leute) einen Eingliederungsplan. Dabei wird die gesamte Vorgeschichte des Jugendlichen beleuchtet und die jeweiligen Stärken herausgearbeitet. Schwächen können in den verschiedenen Angeboten abgebaut werden.

So gibt es Kurse, in denen Deutsch verbessert oder der Hauptschulabschluss nachgeholt wird. Parallel dazu werden während maximal drei Monaten in der Aktivierungswerkstatt die Fähigkeiten und Neigungen erprobt. Die Werkstätten an der Dammstraße umfassen die Bereiche Holz, Metall, Farbe, Garten-Landschaftsbau und Lager. Bei freien Trägern gibt es weitere Betätigungsfelder wie Hauswirtschaft.