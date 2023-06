Kaum ein freier Platz vor dem Rathaus: Tausende Fans feierten den Aufstieg des VfL Osnabrück in die 2. Bundesliga. Foto: osnapix / Dauwe up-down up-down NOZ-Monatsrückblick VfL Osnabrück, Maiwoche und Straßenausbaubeiträge – Osnabrück im Mai 2023 Von Frank Riehemann | 01.06.2023, 18:30 Uhr

Es gab viel zu feiern im Mai 2023 in Osnabrück: Der VfL steigt in die 2. Bundesliga auf, die Maiwoche verzeichnet einen Besucherrekord, und die Straßenausbaubeiträge werden abgeschafft. Mehr zu diesen und anderen Themen in unserem Monatsrückblick.