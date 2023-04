Bischof Franz-Josef Bode legt sein Amt nieder. Archivfoto: Gert Westdörp up-down up-down NOZ-Monatsrückblick Osnabrück im März 2023: Bischofsrücktritt und zwei Gewalttaten Von Frank Riehemann | 03.04.2023, 19:30 Uhr

Der Rücktritt von Bischof Franz-Josef Bode und der gewaltsame Tod von zwei jungen Menschen in Bramsche bringen die Region Osnabrück in die Schlagzeilen der überregionalen Medien. Mehr zu diesen und anderen Themen in unserem Monatsrückblick.