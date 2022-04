Osnabrücker Schüler demonstrieren für den Frieden. Foto: Michael Gründel FOTO: michael gründel NOZ-Monatsrückblick März 2022 Ukraine-Krieg, toter Radfahrer und historisches Stadtwerke-Minus Von Frank Riehemann | 04.04.2022, 19:30 Uhr

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind auch in der Region zu spüren. Wieder wird ein Radfahrer von einem Lkw überfahren. Die Stadtwerke verzeichnen einen Verlust in Millionenhöhe. Osnabrück im März 2022