Der motorisierte Verkehr auf den Straßen nimmt zu, was die Freiheiten der Radfahrer, Fußgänger und Handkarren-Zieher einschränkt. Das empört manche Zeitungsleser. Das Foto zeigt die Martinistraße in Blickrichtung stadtauswärts. Foto: Archiv Joachim Dierks/Hans Dierks Osnabrück im September 1922 1000 Mark pro Monat für Gas? Vor 100 Jahren fragen sich Osnabrücker: Wer soll das bezahlen? Von Joachim Dierks | 20.09.2022

Oh, oh, diese Autos! In einem Leserbrief beklagt sich Professor Albrecht Tiemann bitterlich, dass sie zu schnell fahren. „Ist nicht der Trab der Pferde die höchste zulässige Schnelligkeit auf den Straßen der Stadt?“ Aber auch in anderen Punkten erinnern die Diskussionen im Osnabrück des Jahres 1922 frappierend denen unserer heutigen Gegenwart.