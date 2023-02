Welche Stadtteile sind die nächsten für den Glasfaserausbau? Darüber informierten SWO-Netz Geschäftsführer Timo Schmelzle (links) und Glasfaser-Nordwest-Geschäftsführer Andreas Mayer die Presse im Lager der Stadtwerke. Foto: Rainer Lahmann-Lammert up-down up-down Bis Ende 2027 flächendeckend Osnabrück holt auf: Glasfaser auch für Katharinenviertel und Gartlage Von Rainer Lahmann-Lammert | 07.02.2023, 16:08 Uhr

Straße für Straße baggert sich Osnabrück ins Gigabit-Zeitalter. In den nächsten Monaten sollen die Glasfaserleitungen auch in der Gartlage, im Katharinenviertel und in der vorderen Wüste verlegt werden. Das kündigen die SWO Netz und Glasfaser Nordwest an.