Andreas Wiesing (links), Kristoff Drees und das Bier Schmidt. FOTO: Jörn Martens Ab dieser Woche im Handel Gestatten, Schmidt: Osnabrück bekommt wieder eine eigene Biermarke Von Corinna Berghahn | 10.05.2022, 06:00 Uhr

Alteingesessene Osnabrücker erinnern sich vielleicht noch an das Osnabrücker (Bergquell) Pilsener - und sein endgültiges Verschwinden im Jahr 2018. Doch mit Schmidt wird es in Zukunft wieder ein Bier geben, das in der Hasestadt gebraut wird.