Im Hafen veranstaltet Jana Danilovic am 10. und 11. September zum zweiten Mal ein Hafenfest in Osnabrück. FOTO: Thomas Wübker up-down up-down Flohmarkt, Streetfood, Kinderaktionen Hafenfest mit Shanty Chor am 10. und 11. September in Osnabrück Von Thomas Wübker | 15.08.2022, 09:38 Uhr

Beim Stichwort „Hafenfest“ denken viele wohl an St. Pauli, Windjammer und große Pötte. In Osnabrück findet das Hafenfest am 10. und 11. September ein paar Nummern kleiner statt. Am Lauten und am Leisen Speicher und bei Coffee Perfect werden ein Familien- und Bühnenprogramm geboten, außerdem ein Floh- und ein Hand-Made-Markt. Große Pötte gibt es zwar nicht – aber Musik vom Shanty-Chor „Original Osnabrücker Windjammer“.