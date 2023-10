Die Heimbereiche bei den bisherigen Spielen des VfL Osnabrück im Stadion an der Bremer Brücke waren immer ausverkauft. Auch für kommende Spiele wird es schwierig, Tickets zu ergattern. Das hat sicher mit dem Aufstieg der Lila-Weißen in die Zweite Bundesliga zu tun. Aber der Zuschauer-Boom findet nicht nur im Fußball statt.

Osnabrück-Halle: „Die Leute wollen was erleben“

Jan Jansen, Geschäftsführer der Osnabrück-Halle, sagt, für die kommende Saison seien schon viele Shows ausverkauft. Er spricht von einem deutlichen Anstieg beim Kartenverkauf. Als Beispiel nennt er das Konzert von Heinz Rudolf Kunze am 4. Februar 2024 in der Osnabrück-Halle. Sonst sei der Vorverkauf bei dem Sänger eher verhalten verlaufen. Nun geht er davon aus, dass das Konzert bis Weihnachten ausverkauft sein wird.

„Die Leute gehen gerne wieder unter Menschen, sie wollen was erleben und sich austauschen“, sagt Jansen und fügt an, dass dies auch für Kongresse in seinem Haus gilt. Die Gesamtzahl der Veranstaltungen habe aber noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht, so Jansen.

Menschen in Osnabrück wollen Kultur live erleben

Leergefegt waren Clubs in Osnabrück wie der Hyde Park während der Corona-Pandemie. Kommt nun wieder Leben in die Bude? Foto: David Ebener Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Christoph Hengholt vom Rosenhof sagt, das Corona-Thema sei für ihn vorbei. Die Veranstaltungen seien wieder gut besucht. Aber mehr will er dazu nicht sagen.

In der Lagerhalle steigen die Besucherzahlen ebenfalls, sagt Geschäftsführer Jens Meier. „Es gab Jahre, in denen sich die Menschen bis in den September hinein nicht mit Kultur beschäftigt haben. Jetzt haben sie schon im August den Vorverkauf genutzt.“ Die Situation habe sich schon zum Jahresende 2022 gewandelt, sagt Meier. Kultur live zu erleben sei viel sozialer als daheim vor dem Fernseher. „Ich hätte mich sehr gewundert, wenn dass nicht mehr interessant wäre.“

Theater bringt gemeinsame Erfahrungen

Ebenfalls gegen Ende des vergangenen Jahres, genauer gesagt seit November 2022, strömen die Menschen wieder ins Theater, sagt dessen Sprecher Tobias Fritzsche. Auch der Vorverkauf werde vor allem für beliebte Stücke wie „Titanic“ oder „Istanbul“ vermehrt genutzt. Von den Zuschauern habe er die Rückmeldung bekommen, dass viele froh seien, wieder unbeschwert ins Theater gehen zu können, sagt er weiter. „Das gemeinsame Lachen und Weinen sowie das gemeinsame Applaudieren, das ist was Besonderes. Das kann kein Streamingdienst ersetzen.“

Kinos profitieren nur von Blockbustern

Bei Blockbustern oder Konzertübertragungen ist das Kino in Osnabrück wieder voll. Foto: Matthias Liedtke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Durch Netflix & Co. sind den Kinos viele Besucher verloren gegangen. Doch es liege nicht nur an den Streamingdiensten, dass die Kinosäle leerer seien, sondern auch an den Gewohnheiten, sagt Christian Saßnick, Geschäftsführer des Cinema Arthouses. „Man muss sich das Erlebnis Kino wieder zurückholen.“ Blockbuster wie „Barbie“ oder „Oppenheimer“ hätten insbesondere junge Menschen ins Kino gelockt, sagt Saßnick. Das habe aber auch am schlechten Sommerwetter gelegen.

Gerade künstlerische Filme wie „Fallende Blätter“ von Aki Kaurismäki haben es momentan schwer. Sonst würden bis 30 Prozent mehr Menschen diese Art von Filmen sehen wollen, so Saßnick. „Diese Erfahrung, Filme im Kino zu sehen und hinterher mit Freunden über sie zu diskutieren, muss wieder mobilisiert werden.“