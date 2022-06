Seit September 2002 sitzt die Diplom-Verwaltungswirtin im DJHT-Büro und hält die Fäden der Mammut-Veranstaltung in der Hand. "Ohne ganz viele Mitstreiter wäre das natürlich überhaupt nicht möglich", unterstreicht sie: Verschiedene Fachbereiche der Stadtverwaltung, die Stadthalle, die Stadtwerke, die Telekom und andere Partner werden ihren Teil dazu beitragen, den 12. Deutschen Jugendhilfetag in Osnabrück zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Und auch ohne das große Verständnis der Anlieger wäre vieles schwieriger. Doch bis Anfang Juni ist noch reichlich Arbeit zu erledigen - und so sind für Daniela Barlag 10- bis 12-Stunden-Tage inzwischen eher die Regel als die Ausnahme.