Schulleiterin Charlotte Herges mit Schulhund Cosmo an der Grundschule in der Wüste. Foto: André Havergo

Wie die Grundschule in der Osnabrücker Wüste zur Ganztagsschule wird Von Cornelia Achenbach | 30.04.2023, 15:00 Uhr

Drei weitere Osnabrücker Grundschulen werden nach den Sommerferien einen Ganztagsbetrieb aufnehmen: die Grundschule Sutthausen, die Grundschule Atter und die Grundschule in der Wüste. Während in Atter und Sutthausen kräftig gebaut wird, geht die Umstellung in der Wüste vergleichsweise unaufgeregt vonstatten.