Große Ziele 11.01.2006

Der Abbruch der Gespräche kommt nicht überraschend. Über die Verhandlungspositionen drang zwar nichts nach außen, doch so viel scheint klar: Bergmann will seine starke Position, die ihm das Urteil in erster Instanz verschafft hat, nutzen, um größere Ziele zu erreichen.