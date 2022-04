Manolie Bockhöfer bereitet bei Gorilla am Adolf-Reichwein-Platz eine Eistüte zu. FOTO: Corinna Berghahn Neben dem „Ragazzi“ Eisdiele „Gorilla Gelato“ am Adolf-Reichwein-Platz in Osnabrück eröffnet Von Corinna Berghahn | 07.04.2022, 13:25 Uhr

Es gibt wieder etwas neues zu Essen am wohl trubeligsten Spielplatz der Stadt Osnabrück: Die Eisdiele „Gorilla Gelato“ hat am Adolf-Reichwein-Platz ihre Türen geöffnet und bietet 16 Sorten auf die Hand an.