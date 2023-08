Robust gegen Trockenheit, Salz, Abgase Götterbäume in Osnabrück: eigentlich der perfekte Stadtbaum – wäre er nicht invasiv Von Carolin Hlawatsch | 13.08.2023, 13:09 Uhr Der Götterbaum am Heger Tor in Osnabrück wurde nicht gepflanzt. Er hat sich in den Fünfzigerjahren natürlicherweise dorthin ausgesät und gedeiht dort prächtig. Foto: Carolin Hlawatsch up-down up-down

In den zurückliegenden Jahrzehnten wuchs der Götterbaum in unseren Gefilden eher schlecht, verbreitete sich vielmehr im mediterranen Raum. Doch durch die globale Erwärmung fühlt sich der Baum inzwischen auch in Mittel- und Norddeutschland wohl. Im Gegensatz zu Berlin oder Dresden hält sich seine Verbreitung in Osnabrück bis jetzt noch im Rahmen.