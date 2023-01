Glatte Straßen haben am Donnerstagmorgen zu Problemen im Berufsverkehr geführt. Symbolfoto: Silas Stein/dpa up-down up-down Mehrere kleine Unfälle im Landkreis Glätte in der Region Osnabrück: Unfälle und Stau auf der A30 Von Cornelia Achenbach | 26.01.2023, 07:16 Uhr | Update vor 29 Min.

Spiegelglatte Straßen machten am Donnerstagmorgen an vielen Stellen in Stadt und Landkreis Osnabrück den Menschen zu schaffen. Vor allem die Verkehrsteilnehmer bekamen das zu spüren. Die Polizei berichtet von mehreren Unfällen, unter anderem auf der A30 bei Osnabrück.