Die Mai-Kundgebung des DGB in Osnabrück stand in diesem Jahr unter dem Motto „ungebrochen solidarisch“. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Am 1. Mai Gewerkschafts-Demo Jugendvertreterin in Osnabrück: 28 Stunden Arbeit müssen reichen zum Leben Von Nina Kallmeier | 01.05.2023, 12:36 Uhr

Traditionell demonstrieren die Gewerkschaften in Osnabrück am 1. Mai. Rund 400 Teilnehmer versammelten sich in diesem Jahr in Osnabrück. Verurteilt wurde nicht nur der Angriffskrieg in der Ukraine, auch mit Kritik an Arbeitsbedingungen und -belastungen wurde nicht gespart.