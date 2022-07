'"'Zucchini biete ich gar nicht an, die sind zu teuer'"', sagt Regina Münzebrock an ihrem Gemüsestand an der Ebertallee. Sie weiß, dass manch ein Kunde neuerdings auf ausländisches Gemüse verzichtet und sich für Grünkohl, rote Bete, Porree oder Sellerie entscheidet. '"'Alles aus unserer Produktion'"', sagt die Gemüsefachfrau. Und weil die Transportkosten wegfallen, auch noch billiger: Ein Bund spanische Möhren kosten 1,50 Euro, ein Kilo Wurzeln aus dem Osnabrücker Land nur 1,20 Euro.