Warum die Galerie Artificium in der Heger Straße in Osnabrück endgültig schließt

Ein Ort für Kunst und Kunsthandwerk mit Pfiff, das ist die Galerie Artificium: Hier gibt es Skulpturen, Bilder, Drucke und andere Dinge, die Räume schöner machen. Doch nicht mehr lange: Am 31. Oktober dieses Jahres wird sie endgültig geschlossen.

Ein Blick aus der Galerie heraus in die Heger Straße. Foto: Thomas Osterfeld

2017 wurde die Galerie im Haus gegenüber eröffnet, dort hatte man nur rund zwölf Quadratmeter, erzählt Johannes Klausener. Klausener betreibt die Galerie zusammen mit seiner Frau Ute; beide waren Lehrer mit Hang zur Kunst. Für sie war die Galerie eine Möglichkeit zu testen, ob sich Kunst und Kunsthandwerk in Osnabrück miteinander verbinden lassen.

Im Augenblick gibt es viele der Kunsthandwerke zu güstigen Preisen. Foto: Thomas Osterfeld

Vor Artificium hatte 2019 zog die Galerie dann um in die Hausnummer 11. „Endlich hatten wir mehr Platz. Und der Start war auch sehr vielversprechend: Gleich das Weihnachtsgeschäft lief toll.“

Reich werden war nie das Ziel, aber...

„Es war nie so gedacht, dass wir mit der Galerie reich werden. Aber wir wollten in Osnabrück einen Ort schaffen, bei dem es Kunst gibt, die vielleicht überrascht und gefällt, und dabei erschwinglich ist“, sagt er.

Kunst, die gefällt und dabei erschwinglich ist: Das ist das Motto der Galerie Artificium. Foto: Thomas Osterfeld

Zusammen mit Ehefrau Ute hat er sich nun auch zu der schweren Entscheidung durchgerungen: „Die Galerie war schon unser Kind. Da tut die Schließung natürlich weh.“ Doch es ging nicht mehr, denn beide haben gesundheitliche Probleme: Johannes Klausener erholt sich noch von einem nur wenige Monate zurückliegenden Herzinfarkt, seine Frau sieht mehreren Hüftoperation entgegen.

In der Galerie Artificium. Foto: Thomas Osterfeld

„Corona war schlimm“

Doch es sind nicht nur die gesundheitlichen Gründe, die zu dem Entschluss des Paares führten: Pandemie und Invasionskrieg trugen auch zur Entscheidung bei. 2020 kam Corona und damit eine bleierne Zeit für den Einzelhandel. „Zu, dann auf, dann Click und Collekt – es war schlimm“, so Klausener.

„Uns war ja bewusst, dass wir keine Dinge anbieten, die lebensnotwendig sind, wie beispielsweise Nahrungsmittel.“ Doch manchmal fuhr er für ausgemachte Termine extra in die Galerie - und konnte mit dem Verkaufserlös nicht einmal die Fahrkosten gutmachen.

Lob und Anerkennung – aber wenige Verkäufe

In dieser Zeit verstärkte sich auch der Unterschied zwischen Interesse und tatsächlichen Kauf: „Wir bekamen immer viel Lob und Anerkennung, oft kamen Kunden herein, sagten uns, wie schön alles sei – und kauften dann nur einen kleinen Druck.“ Oder die Sache mit der Kulturnacht 2022: „Über 300 Besucher waren bei uns, wir hatten eine Sängerin engagiert und Prosecco ausgegeben. Am Ende kauften dann nur drei von ihnen Kleinigkeiten.“

Viele Kunden kamen, lobten - und gingen wieder. Foto: Thomas Osterfeld

Tatsächlich scheint es da Kunsthandwerk in der Hasestadt aktuell nicht einfach zu haben: Erst im Sommer schloss die nur fußläufig entfernte Galerie Illmer ihre Türen für immer. Neben dem Alter war auch dort das veränderte Konsumverhalten ein Grund.

Kleinkunst für Osnabrück - die Rechnung ging auf, die Corona und Invasionskrieg kamen. Foto: Thomas Osterfeld

„Wir sind Idealisten, aber wenn die Unkosten nicht reinkommen, nimmt das schon sehr viel Kraft.“ Kraft, die die Klauseners jetzt für sich selbst brauchen.

Bis zur Schließung Ende Oktober hat die Galerie Artificium freitags zwischen 14 und 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Weitere Informationen im Internet unter www.galerie-artificium.com

Foto: Thomas Osterfeld

Das war drin

Vor der Galerie Artificium war hier ein Büro des Immobilienhändlers Engel und Völkers. Dieser verließ die Räume im Jahr 2019.