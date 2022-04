20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in Osnabrück, Bersenbrück, Georgsmarienhütte und Melle mit ihrem kostenlosen Service als direkte Ansprechpartner ausschließlich den örtlichen Betrieben für deren Anliegen und Wünsche zur Verfügung. '"'Wir haben uns für die Kundengruppe Arbeitgeber in der Agentur völlig neu aufgestellt'"', so der zuständige Geschäftsführer der Agentur, Hermann Eggemann. '"'Unser Angebot an Dienstleistungen ist jetzt professioneller geworden. Vom persönlichen Ansprechpartner über schnellere und passgenauere Vermittlung, ganzheitliche Betreuung bis hin zu umfassenden Beratungsleistungen.'"'