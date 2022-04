Rüdiger Wohlers, NABU-Geschäftsführer in Oldenburg: „Wenn man sich so manchen Garten anschaut, sieht man, wie lebensfeindlich dieser gestaltet wurde – immergrüne Exoten ohne Bedeutung für heimische Wildtiere wechseln sich mit torfmullüberzogenen Rabatten und öden Rasenflächen ab. Hier kann auch der Igel keine Nahrung finden.“ Igel bevorzugen eine breite Nahrungspalette, zu der auch Schnecken, Würmer und Äpfel zählen. Und: Er benötigt „wilde Ecken“, sowohl als Wochenstuben für die Igelmütter als auch als Winterquartiere. „Wir empfehlen den Bau einer sogenannten Igelburg, die mit etwas handwerklichem Geschick schnell selbst gebaut werden kann“, sagt Wohlers. Baupläne für eine „Igelburg“ sowie viele Detailinfos zum Igel und seinem Schutz – auch zur Vermeidung von Gefahrenstellen – bietet der NABU in seinem Infopaket „Igel“ an, das gegen Einsendung von fünf Euro angefordert werden kann beim NABU, Stichwort Igel, Schlosswall 15 in 26122 Oldenburg.