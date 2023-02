Bei „Roadrunner“ am Berliner Platz gibt es Burger, Pommes und Nuggets. Foto: Corinna Berghahn up-down up-down Rabattaktion am Samstag Roadrunner Burger eröffnet am Berliner Platz in Osnabrück Von Corinna Berghahn | 02.02.2023, 13:32 Uhr

Wie das Wetter ist aktuell auch das Speiseangebot am Berliner Platz etwas mau: Nur „Mr. Falafel“ kocht noch gegen den Winterblues an. An diesem Samstag bekommt er jedoch Verstärkung von „Roadrunner Burger“.