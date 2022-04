Wie die Polizeidirektion Lörrach gestern mitteilte, wurden Büro und Privatwohnung des 62 Jahre alten Alfred S. durchsucht und zahlreiche Unterlagen sichergestellt. Gegen ihn existiert ein Haftbefehl wegen des Verdacht der Bestechlichkeit und der Untreue. Vorausgegangen waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Weilheim gegen den Finanzmakler Hans-Jürgen Koch, der zahlreiche Kommunen in Deutschland um bis zu 85 Millionen geschädigt haben soll. Allein die Gemeinde Grenzach-Wyhlen (Jahreshaushalt 50 Millionen) steckt mit 25 Millionen Mark in dem Fiasko. Der Haftbefehl wegen Untreue und Bestechlichkeit stützt sich nun auf „konkrete Verdachtsmomente“, dass der Beschuldigte über mehrere Jahre hinweg private Zahlungen von etwa 140000 DM erhalten habe. Außerdem soll der Amtsleiter noch im Frühjahr 2000 Bankkredite von 6 Millionen Mark aufgenommen haben und diese Gelder über den Finanzberater Koch einem auswärtigen Landkreis zur Verfügung gestellt haben. „Dies geschah offenbar unter Verletzung haushaltsrechtlicher Gesichtspunkte“, so die Polizeidirektion Lörrach.Zwischen dem nun verhafteten Amtsleiter aus Grenzach-Wyhlen und dem Fall des mittlerweile fristlos entlassenen Finanzabteilungsleiter des Klinikums Osnabrück – gegen den ebenfalls die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue und Bestechlichkeit ermittelt – gibt es eine Reihe von Parallelen: Beide haben über Jahre hinweg mit Koch zusammengearbeitet und dabei auch „Dreiecksgeschäfte“ unter mehreren Kommunen ohne ausreichende Belege vorgenommen. Wie in Osnabrück so sind auch in Grenzach-Wyhlen noch in der Schlußphase des Finanzskandals hohe Beträge geflossen und dafür Kredite aufgenommen worden.