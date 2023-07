Ein 55-jähriger Radfahrer aus Osnabrück wurde am Mittwochabend bei einem Unfall schwer verletzt. Foto: IMAGO/Sebastian Gabsch up-down up-down Zusammenstoß am Süberweg Fahrradfahrer in Osnabrück trotz Helm schwer verletzt Von Anke Schneider | 27.07.2023, 08:26 Uhr

In Osnabrück-Pye an der Kreuzung Süberweg/Pyer Ding ist es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Fahrradfahrer stießen zusammen. Einer von ihnen erlitt schwere Kopfverletzungen.