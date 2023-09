Festnahme am Hauptbahnhof Osnabrück: Exhibitionist masturbiert vor junger Frau im Zug Von Wibke Niemeyer | 01.09.2023, 10:50 Uhr Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof Osnabrück einen Exhibitionisten festgenommen. Symbolfoto: Bundespolizei up-down up-down

Die Bundespolizei hat am Donnerstag einen Mann in Osnabrück festgenommen. Ein 63-Jähriger hat sich in einem Zug vor einer jungen Frau entblößt und selbst befriedigt.