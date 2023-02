Nach einer exhibitionistischen Handlung am Botanischen Garten im Osnabrücker Stadtteil Westerberg bittet die Polizei die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Symbolfoto: Melanie Hohmann up-down up-down Polizei bittet um Zeugenhinweise Osnabrück-Westerberg: Exhibitionist masturbiert vor 43-jähriger Frau am Botanischen Garten Von Jean-Charles Fays | 01.02.2023, 14:06 Uhr

Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der am Osnabrücker Westerberg sein Unwesen treibt. Unweit des Botanischen Gartens zog der Mann am Dienstagmorgen gegen 10.50 Uhr vor einer 43-jährigen Frau seine Hose herunter und masturbierte mit der Front zum Weg an seinem Glied. Die Polizei sucht mit einer detaillierten Täterbeschreibung nach dem Mann und bittet um Hinweise.